7 معلومات عن دبابات «ليوبارد 2» سبب الأزمة بين ألمانيا وأوكرانيا

أثارت الدبابات الألمانية «ليوبارد 2»، أزمة بين ألمانيا والغرب بسبب عدم التوصل لاتفاق يقضي بإرسال ذلك النوع من الدبابات إلى أوكرانيا، وقالت الحكومة الألمانية إن هناك دولًا وافقت وأخرى تعارض إرسال الدبابات لأوكرانيا.

ولم تتوصل ألمانيا وحلفاء الغرب الأسبوع الماضي إلى قرار بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال الدبابات إلى ألمانيا أو تسمح للدول الأخرى التي لديها ذلك النوع من الدبابات بإرسالها إلى كييف الوقت الذي تناشد أوكرانيا الغرب للحصول على المركبات الحديثة لتعزيز جهودها الدفاعية.

بولندا تطالب ألمانيا بالموافقة على إرسال دباباتها إلى أوكرانيا

فيما أعلن رئيس الوزراء البولندي «ماتيوز موراوسكي»، اليوم أن بولندا ستطلب الإذن من ألمانيا بإرسال دبابات من طراز ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

معلومات عن دبابات ليوبارد 2

- ألمانية الصنع.

- تصنف ضمن دبابات القتال الرئيسية.

- طورتها ألمانيا منذ أكثر من 40 عاما.

- سرعتها 72 كيلومتر.

- يتكون طاقمها من 4 أفراد.

- تم تصميمها لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الألماني والجيوش التي تستخدمها.

- 3 آلاف و500 دبابة أنتجتها ألمانيا.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، إن دول البلطيق «ليتوانيا ولاتفيا واستونيا» تطالب ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أمس إن بولندا لم تطلب رسميا موافقة برلين على مشاركة بعض الدبابات ألمانية الصنع مع أوكرانيا

بوريل: ألمانيا تقف ضد مبادرات الاتحاد الأوروبى

فيما فشل نواب البرلمان الألماني في التصويت على نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، بسبب رفض غالبية أعضاء البرلمان التصويت، وأصروا على تقديم مشروع القرار إلى اللجان المختصة للنظر فيه.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن ألمانيا تقف ضد مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة.