غلق 47 منشأة مخالفة وضبط 2432 حالة إشغال بالإسكندرية في أسبوع

نفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية، حملات مكبرة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، ما أسفر عن غلق 47 منشأة.

ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية، تم التحفظ على عدد 2432 حالة إشغال متنوعة، إضافة إلى تحرير 2240 محضرا متنوعا، ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تُقدر بـ154 ألف جنيه على المحال غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال أسبوع.

تكثيف الحملات المكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وطبقا لتكليفات محافظ الإسكندرية، تستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء بالإسكندرية والجهات المعنية.

توقيع غرامات على المخالفين

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.