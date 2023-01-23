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الرئيس السيسي يُكرم عددا من شهداء الشرطة

كتب:

محمود البدوي
02:24 م | الإثنين 23 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من شهداء الشرطة، خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ71.

ومنح الرئيس السيسي، وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة، للشهيد العقيد محمد حسان بركات حامد، وتسلمت الوسام والدته الدكتورة ميرفت محمد حامد، كما منح الوسام للشهيد مقدم أحمد أحمد محمد الضبيعي، وتسلمت الوسام أرملته ريهام رضا عبدالعظيم.

كما منح الرئيس السيسي، وسام الجمهورية من الدرجة الخامسة، للشهيد أمين شرطة أول عيد يونس عبد الحميد، وتسلّمت الوسام أرملته الشهيد كوثر إبراهيم خليفة، كما منح الوسام للشهيد مجند محمد عاطف أحمد، وتسلّمت الوسام أرملته أسماء محمد علي.

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