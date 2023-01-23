عبدالكريم درويش شيخ الشرطة وأحد أبطال معركة التل الكبير.. كرمه الرئيس السيسي

تحتفل وزارة الداخلية، بعيد الشرطة الـ71، اليوم، وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسماء عدد من الضباط المصريين الذين شاركوا في معركة الإسماعيلية التاريخية، ومن بين هؤلاء تكريم أرملة اللواء عبدالكريم درويش المعروف بـ«شيخ الشرطة المصرية» وأحد أبطال «التل الكبير».

عبدالكريم درويش تخرج في كلية البوليس

ولد اللواء عبدالكريم درويش في 7 أبريل عام 1926، بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية البوليس في 7 سبتمبر 1946، والتحق بالعمل في كلية الشرطة عام 1953.

بدأ حياته العملية بعد التخرج من كلية الشرطة في مديرية أمن الشرقية، ومن ثم ضابطًا في مصلحة الجوازات والهجرة، وبعدها انتقل في عام 1954إلى مصلحة الأمن.

تم تعيينه مديرًا لكلية الشرطة

عمل في 1963 بقطاع التفتيش، وبعدها مديرًا لمكتب الشرطة الجنائية والدولية «الإنتربول» عام 1964، وتدرج في المناصب حتي تم تعيينه مديرًا لكلية الشرطة، ووصل إلى مساعدًا أول الوزير لأكاديمية الشرطة.

أحد أبطال معركة التل الكبير ومؤسس أكاديمية الشرطة ورئيسها لمدة 12 عامًا، وأول شُرطي حاصل على درجة الدكتوراه في مصر.