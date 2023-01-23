ضباط «الداخلية» لـ«السيسي»: نعاهدكم أن نكون دائما على قدر المسؤولية

جدد مجموعة من ضباط الداخلية، العهد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمهم وباسم زملائهم، على صون الوطن، قائلين: «نعاهدكم ونقسّم أن نكون على قدر المسؤولية، وجاهزون دائما لحماية أمن مصر وشعبها، نجدد العهد باسم جميع قوات الشرطة».

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية الـ71، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس.