العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأحد شوارع بولاق أبو العلا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأحد شوارع منطقة بولاق أبو العلا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

تصوير الجثة ونشر الصور بأقسام الشرطة

كما طلبت النيابة العامة تحليل مخدرات لبيان إذا كان المتوفي من مدمني المخدرات من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها وانتداب الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام تمهيدا لكشف هوية المتوفي، وتصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة للتعرف عليها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.