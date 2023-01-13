انتشال جثة مسن من مياه نهر النيل في منطقة بولاق أبو العلا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طافية لمسن في مياه نهر النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات للمتوفي وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة ، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الغريق يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما جرى العثور على متعلقاته الشخصية، وتبين أنه يحمل بطاقة رقم قومي باسم ناجي إمام م.ح في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.