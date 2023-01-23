انتشال جثة شاب من مياه النيل بمصر القديمة في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منطقة العثور على الجثمان تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة طافية بمياه النيل

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وبالفحص تبين العثور على المتعلقات الشخصية للغريق وتبين أنه يحمل بطاقة رقم قومي باسم «محمد.م.أ»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.