السيسي: الشرطة المدنية تبذل جهودا نعجز عن حصرها وإيفائها حقها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في ظل التحديات التي نعيش فيها تبذل هيئة الشرطة المدنية جهودا يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها، ويقدم أبناؤها تضحيات يقف أمامها وطننا ممتنا وشاكرا، فهذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام ببناء وطننا وحماية أمن كل مواطن مصري يحيا على هذه الأرض الطاهرة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ71: «تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره، ونحن جزء منه، أحداث غاية في التعقيد بدأت بجاحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي تطورات لم تحدث منذ عقود، وباتت تنذر بتغيرات كبيرة على المستوى الجوسياسي والاقتصادي الدوليين، فهذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم».

وواصل: «في مصر كان الشغل الشاغل منذ البداية تخفيف حدة آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، وكانت التوجيهات المصرية للحكومة تحمّل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيعه قدراتنا، وعلى الرغم مما سبق فإنني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاما لأبناء الشعب، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، ممن يخوضون كفاحا يوميا هائلا نقف أمامه داعمين ومساندين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار، فالالتزام بالمساندة والوقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة لن ولم يتغير».