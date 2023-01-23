السيسي عن ضابط فقد ذراعيه: مين يعوض طارق عن تضحيته؟

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترقية المقدم البطل طارق عبدالوهاب، أحد مصابي الشرطة، الذي فقد ذراعيه أثناء تأدية عمله، إلى رتبة عقيد.

وقال الرئيس السيسي عقب ترقية البطل، في احتفالية عيد الشرطة المصرية، إنّ الترقية أحد أشكال العرفان والتقدير والاحترام لما فعله البطل، وكل الأبطال في الشرطة المصرية، والجيش»، متابعا: «أقول للمصريين، من يعوض طارق عن إصابته، مصر بها الكثير من الأبطال مثل طارق، قدّموا أرواحهم وأجزاء من أجسادهم من أجل أمن وأمان مصر واستقرارها، وحمايتها من الأشرار».