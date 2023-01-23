المكتبة العائمة تغادر ميناء بورسعيد.. استقبلت 100 ألف زائر خلال 20 يوما

أعلن المكتب الإعلامي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مغادرة السفينة «لوجوس هوب» أكبر مكتبة عائمة في العالم، فجر اليوم، متجهة إلى ميناء العقبة بالأردن بعد ما استقرت قرابة 20 يوما في ميناء بورسعيد السياحي، وسط استقبال حافل واهتمام بالغ من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

المكتبة العائمة في بورسعيد

ووصل عدد زائري سفينة لوجوس هوب إلى أكثر من 100 ألف زائر، بخلاف الأطفال وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، لزيارة معرض الكتب المقام على متنها، حيث توافدت أعداد كبيرة من مواطني بورسعيد، إضافة إلى الرحلات الخارجية من مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم السلطات المصرية

وعبّر المدير العام لمؤسسة LOGOS HOPE إدوارد ديفيد، عن مدى سعادته بوجوده في مصر وخاصة محافظة بورسعيد، لما تلقاه من دعم كافة السلطات المصرية طوال فترة تواجد السفينة، مشيراً إلى أن السفينة تحمل رسالة سلام إلى العالم أجمع، وموضحا أن مؤسسة لوجوس هوب تكرس كل مجهوداتها في مشاركة المعرفة والأمل مع الشعوب في جميع أنحاء العالم، كما أعلن عن استعدادات مؤسسة إيه بي جي الألمانية المالكة لسفينة لوجوس هوب، لتسلم سفينتها الثانية بنفس مواصفات الأولى، ولتكون جاهزة للإبحار خلال الفترة المقبلة.

إرث ثقافي كبير

الجدير بالذكر أنه وقع اختيار المكتبة العائمة على ميناء بورسعيد السياحي مرة ثانية بعد زيارته في 2010، لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد.

وتحتوي السفينة على إرث ثقافي كبير من الكتب في مختلف المجالات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتم اختيار الكتب المعروضة بعناية فائقة من قبل طاقم السفينة وفقاً للغة وثقافة الدولة التي ترسو بها، لتحقيق الأهداف المعرفية والثقافية والمساعدة في غرس القيم، ما يجعل السفينة مبعثا للأمل لكل من يقوم بزيارتها.

على جانب آخر وخلال تواجد السفينة بميناء بورسعيد، بذلت كل السلطات المختصة بداية من المحافظة لأمن المواني والداخلية مرورا بهيئة تنشيط السياحة والشباب المتطوعين من وزارة الشباب ومديريات التربية والتعليم، جهودا كبيرة لخدمة زائري السفينة، وكذلك استقبالها والتنسيق بين جميع الجهات بالميناء وقت المغادرة.