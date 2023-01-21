السفينة لوجوس هوب تغادر بورسعيد الاثنين المقبل متجهة إلى الأردن

نجحت السفينة لوجوس هوب التي تحمل على متنها أكبر مكتبة عائمة في العالم، في جذب آلاف الزائرين على مدار 20 يوما، بعد أن رست في مدخل مدينة بورسعيد في زيارتها الثانية لمصر خلال الفترة الماضية.

واستقبلت السفينة لوجوس هوب زائرين من محافظات مصر المختلفة خلال الفترة الماضية، للاستمتاع بالفقرات الفنية المختلفة وشراء الكتب باعتبارها أكبر مكتبة عائمة في العالم.

موعد رحيل السفينة لوجوس هوب

وقال أندرو شيز قبطان السفينة لوجوس هوب، إن السفينة ستغادر الاثنين المقبل ميناء بورسعيد متجهة إلى الأردن لاستكمال رحلتها التي بدأتها منذ عدة أشهر.

ويعتبر اليوم السبت هو آخر أيام العمل في السفينة في بورسعيد باعتبار غدا الأحد إجازة رسمية لجميع الطاقم للاستعداد للسفر الاثنين المقبل لتصل الأربعاء إلى ميدان العقبة في المملكة الاردنية الهاشمية.

وكانت قد زارت السفينة ميناء العقبة في عام 2005، واستقبلت قرابة 33 ألف زائر، متوقعا أن تستقبل لوجوس هوب 60 ألف زائر.

السفينة لوجوس هوب تشارك في نشر المحبة

وشاركت السفينة لوجوس هوب في تقديم العديد من الفاعليات الفنية والثقافية خلال مدة تواجدها في بورسعيد، كما شاركت في أنشطة مختلفة بالتعاون مع المحافظة.

وقال جيمس بيري، قبطان السفينة، إن الأنشطة والخدمات التي تقدمها لوجوس تختلف من دولة لأخرى إلا أنها تقع دائما تخت محاور رئيسية هي نشر المعرفة والمساعدة ونشر الأمل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طاقم السفينة خلال فاعلياته يعمل على نشر البسمة على وجوه سكان البلدان التي يزورونها فيقدمون برامج دعم نفسي لكبار السن في دور الرعاية أو عروض موسيقية في الميناء يحضرها سكان المدينة.