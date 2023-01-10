محافظ بورسعيد: وصول عدد زائري السفينة «لوجوس هوب» بالميناء السياحي إلى 32 ألف

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي، إلى 32 ألف زائر حتى الآن، بخلاف الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير سبل الراحة والتسهيلات كافة للزائرين، والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تنسيقا متواصلا بين الجهات التنفيذية والأمنية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة لوجوس هوب، وتقديم سبل الراحة كافة للزائرين.

برنامج ثقافي فني

وأشار «الغضبان» إلى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير، سيجرى عرضه خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد السياحي، مؤكدا أنه جرى اتخاذ الإجراءات التنسيقية كافة بين الجهات المختصة، لتقديم الدعم الكامل للسفينة، خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد، فضلا عن التعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية كافة، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.

استقبال الزائرين لمدة 20 يوما

وبدأت سفينة logos hope في استقبال الزائرين، الخميس الماضي، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في ذلك يوميا ما عدا الأحد.

وتستقبل السفينة زائريها يوم الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر ميناء بورسعيد السياحي يوم 23 يناير، مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.