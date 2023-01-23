«غرفة الإسكندرية» تبحث سبل التعاون مع سفير السنغال.. بوابة لغرب أفريقيا

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، سفير دولة السنغال الدكتور أبو بكر صار، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور أحمد حسن، نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية، وأحمد صقر، نائب ثان رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي والمهندس البديوي السيد.

في بداية اللقاء، أكد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، أهمية أن يكون هناك تعاون بين منتسبي الغرفة الذين يزيد عددهم عن 300 ألف منتسب، مشيرًا إلى أن السنغال مدخل مهم وضروري لغرب أفريقيا.

خلق فرص استثمارية جديدة

وأضاف أنه من الضروري التوصل لآليات تعاون بين رجال الأعمال السنغاليين ومنتسبي غرفة الإسكندرية، للتجارة والاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة.

من جانبه أوضح سفير دولة السنغال أبو بكر صار، أن السنغال تفتح أبوابها لكل المستثمرين المصريين، مشيرًا إلى تقديم تسهيلات عدة لتنمية الاستثمارات المصرية في السنغال.

بحث فرص التصدير إلى السنغال

وخلال اللقاء تم توضيح أهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين المصري والسنغالي، والفرص التصديرية المتاحة في كل المجالات، خاصة الزراعية والغذائية والصناعية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد المزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة.