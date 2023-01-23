تشييع جثمان عامل بكفر الزيات لقي مصرعه أثناء عمله في العين السخنة

شيع أهالي قرية قصر بغداد التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان عامل صاج إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه اليوم، بعدما لقي مصرعه أثناء عمله بالعين السخنة.

سقط أثناء عمله

وقال محمد درويش، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعي السيد القزاز ويبلغ من العمر 41 عاما، ومتزوج ولدية طفلين، وهو أصغر أشقائه، ويعمل في تركيب الصاج في العين السخنة بمحافظة السويس، ولقي مصرعه أمس إثر سقوطه من أعلى السقالة أثناء عمله في إحدى المشروعات، مشيراً أنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية، «كان مع نفسه من البيت للمسجد».

فيما قال محمد القزاز، أحد أقارب المتوفى: «كان بينزل كل أسبوع خميس وجمعة، وكان يعمل في مهنة تركيب الصاج، وبطبيعة عمله كان يقضي طول الأسبوع في العمل، وتفاجأوا بالأمس باتصال من أحد أصدقائه أخبرهم خلالها بوفاته إثر سقوطه من أعلى أثناء عمله، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته».

تشييع الجثمان

وأشار أنه تم تشييع الجثمان اليوم من مسقط رأسه بقرية قصر بغداد، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، في مشهد جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بمصرع عامل صاج إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله بمدينة العين السخنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بمدينة السويس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وقررت التصريح بدفن الجثة وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه.