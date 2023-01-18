تشييع جثمان مدرس رياضيات «ضحية التوك توك» في كفر الزيات

شيع أهالي مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان مدرس رياضيات بعد أداء صلاة الجنازة عليه، عقب الانتهاء من صلاة العصر بمسجد الست زكية، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع حزنًا على وفاته.

وقال عادل مبارك، أحد أصدقائه لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى «محمد فوزي» ويبلغ من 52 عاما، ويعمل مدرس رياضيات بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بمدينة كفر الزيات، وتوفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بنزيف المخ، داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الزيات العام، بعد أن صدمه توك توك منذ 5 أيام حال سيرة بالطريق العام.

التصريح بدفن الجثة

وأضاف «مبارك»، أن المتوفى كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أصدقائه وزملائه، بجانب أنه كان محبوبا من التلاميذ ودئما ما كان يبتسم في وجه الآخرين، مشيرا إلى أنه تم تشييع الجثمان بعد الانتهاء من تصريح الدفن وصلاة الجنازة عليه، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإصابة مدرس في العقد السادس من العمر بإصابات بالغة ومتفرقة، بعد أن صدمته مركبة توك توك حال سيرة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الزيات، وتم نقله إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 5 أيام، متأثرا بإصابته، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.