الرئيس السيسي يبحث مع مدير الاستخبارات الأمريكية مستجدات القضايا الدولية 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية

من جانبه، نقل «بيرنز» إلى الرئيس تحيات الرئيس «بايدن»، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة الرئيس لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.