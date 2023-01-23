الرئيس السيسي: الشعب لازم يفضل فاكر تضحية أبنائه من الجيش والشرطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قضت على موجة الإرهاب بنسبة تقترب من 100% بولاد مصر ومن الأسر البسيطة بكل أنحاء مصر.

وأضاف خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية الـ 71، المقامة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس: «لازم الشعب يفضل فاكر تضحية أبنائه، وهنا عملية التذكرة اللي بقولها علشان كتير مننا ما يحاولش يضيع ده.. يضيع الجهد والدم اللي راح خلال 10 سنين من المواجهة، والبلد موقفتش فيها أبدا ولا قالت إحنا بنقاتل الإرهاب فمنكملش، وفضلت الدولة تواجه الإرهاب بأجهزة الجيش والشرطة وكل قطاعات الدولة، وفي نفس الوقت ناس تانية بتكافح وتشتغل علشان تغير حياة الناس».