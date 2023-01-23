وكيل «تشريعية النواب»: الرئيس السيسي يثق بالشعب.. ويجب مواجهة محاولات التضليل

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر جزء من العالم، واستطاعت الصمود أمام الأزمة العالمية، وتحقيق نجاحات بشهادة المؤسسات الدولية المالية رغم الأضرار التي أصابتها مثل باقي دول العالم.

زيادة موارد الدولة

وأشار «الطماوي» إلى أن المشروعات القومية ضرورة حتمية في ظل الزيادة السكانية، ما يستوجب زيادة موارد الدولة وتحقيق قفزات تواكب الزيادة الهائلة في عدد السكان وبالتالي كانت ضرورة العمل على تطوير وإعادة بناء جميع محاور البنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أنه يجب مواجهة محاولات التضليل، وذلك بتطوير دور الإعلام، لافتا إلى أن الرئيس أكد ثقته الكاملة في الشعب المساند لاستقرار بلاده، الداعم لوطنه، ووجّه التهنئة لأبطال الشرطة المصرية في عيدهم الـ71.

تطوير شبكة النقل والطرق

وأشاد بحديث الرئيس عن حتمية تطوير شبكة النقل والطرق وقطاع الطاقة ومحطات وشبكات الكهرباء وقناة السويس، وكذلك ضرورة فهم واستيعاب حجم وقدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين.

وتابع: «كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي مهم بشأن مشروع حياة كريمة وحقوق الإنسان واستفادة 60 مليون مصري».