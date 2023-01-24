6 أماكن يمكنك الاستمتاع بها مجانا في بورسعيد.. فسحة على «قد الإيد»

تتمتع محافظة بورسعيد، بالعديد من الأماكن الخلابة، وتتميز المدينة الساحلية الملقبة بـ«المدينة الباسلة»، بأنها تقع في موقع مميز على رأس المدخل الشمالي لقناة السويس، وتضم عديد من المعالم المميزة، مثل ميناء بورسعيد، الذي سميت على اسمه، ومبنى هيئة قناة السويس، وفنار بورسعيد القديم، ومتاحف ومعارض توضح تاريخ المدينة بالتفصيل.

ونستعرض مجموعة من أبرز الأماكن السياحية في بورسعيد، التي يمكن زيارتها بشكل مجاني أو بأسعار منخفضة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة المصرية على الإنترنت، ورئاسة مجلس الوزراء.

حديقة فريال في بورسعيد

افتتحت قناة السويس القديمة بهذه المنطقة، وأقيم بها حفل الافتتاح الأسطوري، بحضور ملوك وأمراء أوروبا، منهم الملكة الفرنسية أوجيني، إذ تعد الحديقة من أفضل المزارات السياحية الفريدة، التي يتوافد عليها الأجانب حول العالم، وجميع المواطنين من مختلف المحافظات الآخرى.

وتذكرة دخول حديقة فريال مجانية، لذا فإنها تناسب جميع الأسر من مختلف الطبقات الاجتماعية، كما أنها اكتسبت في الفترة الأخيرة شهرة واسعة، بسبب التطور الحضاري الذي طالها، وجعلها من أبرز الوجهات السياحية بمحافظة بورسعيد.

كورنيش بورسعيد

يتميز الممشى الساحلي ببورسعيد، بالمناظر الطبيعية الخلابة، وكان الهدف من إنشائه حماية المنشآت والمباني السياحية، ويعد من الأماكن التي يتوافد عليها أهالي المحافظة بشكل كبير، حيث يمكنك قضاء وقت ممتع مع الأهل أو الأصدقاء، في ظل خلفية مياه البحر والإضاءات الجميلة، التي تضفي أجواءً من البهجة، بخلاف توفير أماكن للجلوس، يمكنك من خلالها رؤية مجرى ملاحة قناة السويس والسفن.

متحف النصر

متحف النصر للفن الحديث، لا يقتصر جمالهعلى المعروضات التى يتضمنها، التى تكشف عن تاريخ المدينة العريقة، وقدرة شعبها الباسلة على التصدي للغزاة على مر العصور، من خلال 75 عملا فنيا لكبار المبدعين، بل أيضا تتضمن أنشطته تنظيم ندوات وأمسيات ثقافية وفعاليات موسيقية، يحضرها كبار الكتاب والمثقفين، لنشر الإفادة بين الشباب.

وأنشئ المتحف في 25 ديسمبر عام 1995، ومواعيد الزيارة تبدأ من 9 صباحا، حتى 6 مساء، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 3 جنيهات للطالب المصري، 5 جنيهات للمواطن العادي، و10 جنيهات للأجنبي.

شاطئ بورسعيد

من أكثر الشواطئ التي يفضلها أهالي محافظة بورسعيد، لأنه يقع في منطقة وسط المدينة، ويسهل الوصول إليه بسرعة، كما توجد به عديد من المرافق المختلفة، مثل مطاعم السمك، منافذ بيع المأكولات المختلفة، والمقاهي، والدخول إليه يكون بشكل مجاني.

فنار بورسعيد

يعد فنار بورسعيد من أهم أماكن الخروج غير المكلفة في المحافظة الساحلية، كونه أقدم فنار خرساني لإرشاد السفن في العالم، ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1869، ويعد تحفة معمارية صممها المعماري الفرنسي فرانسوا كونييه، والدخول إليه يكون بشكل مجاني تماما.

حديقة الفارما ببورسعيد

حديقة الفارما من أماكن الخروج الأساسية عند سكان بورسعيد، وتمتلئ ساحتها بالمناظر الخلابة والمساحات الخضراء الواسعة، فيمكن أن يمارس فيها الشخص نشاطات مختلفة، إذا كان في نزهة مع الأسرة أو الأصدقاء، لاحتوائها على أماكن آمنة للعب الأطفال، وكثير من الممرات للمشي، الركض، وقيادة الدراجات الهوائية.