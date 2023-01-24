انخفاض أسعار السمك في دمياط.. كيلو البلطي بـ40 جنيها «صور»

انخفضت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، في سوق سمك القنطرة بمحافظة دمياط، لتشهد استقرارا نسبيا في معظم الأصناف وتسجل أقل سعر لها خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع ضخ كميات جديدة هذا الأسبوع.

ويشهد سوق القنطرة إقبالا كبيرا من الأهالي على شراء الأسماك، بسبب كثرة المعروض، كما أن الأسعار في متناول الجميع باختلاف الأنواع والأحجام.

أسعار الأسماك اليوم في دمياط

وتسجل أسعار الأسماك اليوم في محافظة دمياط، بحسب السيد أبو ملك، تاجر أسماك بدمياط، التالي:-

- سمك البوري 50 جنيها للكيلو.

- البلطى 40 جنيها.

- السردينة 50 جنيها.

- سمكة التونة 50 جنيها.

- سمكة الجنينة 30 جنيها.

- الجمبري 70 جنيها.

- البربوني 100 جنيه.

- غطا موسى 100 جنيه.

إقبال على شراء الأسماك

وأضاف «أبو ملك» لـ«الوطن»، أن أهالي دمياط يفضلون هذا الوقت من العام الشراء بسبب كثرة الأسماك المعروضة وعلى رأسها البوري، وهناك إقبال على أسواق السمك، كما أن الأسعار مستقرة وفي متناول الجميع بسبب كثرة المعروض.

وذكر ياسر محمد، أحد تجار سوق السمك بحي القنطرة في دمياط، لـ«الوطن»، أن أهالي المحافظة يقبلون على شراء الأسماك لأنها ضيف دائم وأساسي على موائدهم، كما تنتعش حركة المبيعات في السوق بسبب المطاعم المنتشرة في المحافظة.

تنوع الأسماك

وأكد محمد العمدة، عضو بشعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط لـ«الوطن»، أن أسواق بيع السمك تشهد تنوعا في الأنواع، وتفاوتا في الأسعار، بحسب كل نوع، مشيرا إلى أن البيع يتم حسب طلب الزبائن من شوي أسماك، وهى الأكثر طلبا وطهيها بعدة طرق، منها القلي وسنجاري وسمك زيت وليمون وطواجن.