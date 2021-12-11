الإسكان تبحث مع قناة السويس الاستعمالات المقترحة لأراضي بوسعيد الجديدة

عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، اجتماعاً تنسيقيا مع اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان على عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، وعدد من المطورين بالمنطقة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد، لاستعراض مخطط التنمية والفرص الاستثمارية واستعمالات الأراضي بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "،

وذلك بحضور المهندس مجدى حسين، رئيس جهاز المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بتخطيط قطع الأراض بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، لخدمة المشروعات اللوجستية، والميناء، ومشروعات الاستزراع السمكى، وغيرها من المشروعات بمحافظة بورسعيد، وتنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى المحافظة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه تم خلال الاجتماع، عرض المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والاستعمالات المقترحة للأراضي بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، والمشروعات الاستثمارية والخدمية والصناعية واللوجسيتية بها .

وأكد الدكتور وليد عباس، حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم الدعم الكامل لتحقيق تنمية حقيقية على ارض المدينة الجديدة، وإنشاء القوام الرئيسي للمدينة من شبكات طرق وحركة ومناطق إسكان بكافة المستويات، وتوفير سكن مناسب لكل مستويات العاملين بالمصانع بالمنطقة الاقتصادية، وميناء شرق بورسعيد.

كما أكد الدكتور وليد عباس، ضرورة استمرار التواصل لتحقيق التنمية المرجوة وتحقيق اقصى استفادة من موقع المدينة، لتوفير الاسكان وشبكة الطرق والخدمات لاهالى المنطقة والعاملين بالمنطقة الاقتصادية وميناء شرق بورسعيد.

من جانبه أكد اللواء محمد براية، أهمية التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسرعة تحقيق مناطق إسكان وخدمات للعاملين بالمنطقة الاقتصادية وميناء شرق بورسعيد، مما يوفر الوقت والجهد فى الانتقال من غرب القناة إلى شرقها، على ان يتم زيارة المدينة وتفقد مناطق الاسكان التي تم تنفيذها ومناطق الخدمات فى أقرب وقت.

من جانبه استعرض رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، الموقف التنفيذى للمشروعات بالمدينة من مناطق اسكان وخدمات وطرق ومرافق، والخطة المقترحة لاستكمال تنفيذ المرحلة الاولى للمدينة.