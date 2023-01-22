مصنع إطارات بورسعيد لـ يوسف الحسيني: نصدر منتجاتنا لـ10 دول

قال إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع إطارات ببورسعيد، إن إنتاج مصنعه المتخصص في إنتاج إطارات السيارات والموتوسيكلات يسير على أعلى مستوى، ومنه يتم تصدير منتجات المصنع إلى 10 دول مختلفة.

جودة: مصنعنا هو السابع على مستوى العالم

وأضاف «جودة» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولي المصرية، أن مصنعه هو السابع على مستوى العالم في استخدام وصناعة المطاط من أجل خدمة الإطارات، ومقره في محافظة بورسعيد.

5 خطوط للإنتاج

وأوضح أن المصنع به 5 خطوط للإنتاج فقط، هو خط إنتاج الإطارات الخارجية، وتنتج المرحلة الأولى منه 10 آلاف إطار دراجة آلية «موتوسيكل» يوميا، بجانب إطارات الجرارات الزراعية والسيارات الفان والتروسيكل.

وفند: «ثاني خط متخصص في إنتاج الشنبر الداخلي للكاوتشات، وينتج 18 ألف قطعة يوميًا من الموتسيكل حتى اللوادر، وخط إنتاج المطاط حوالي 30 طن للاستخدام اليومي، وخط إنتاج قطع الغيار، وخط إنتاج باتش للحام».