سفاجا تتجمل في العيد القومي.. تحويل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية

تحتفل مدن محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي تزامنا مع الذكرى 53 لمعركة شدوان، حيث تزينت وتجملت مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة في الاحتفال بالعيد القومي بتحويل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية وحملات لنظافة وتشجير الشوارع، وإعادة رصف وترميم الطرق وحملات توعية المواطنين لتحسين الصورة البصرية بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

مبادرة الرسم على أكشاك الكهرباء

أطلقت شركة الكهرباء بمدينة سفاجا، مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء وتحويلها إلى لوحات فنية وإزالة التشوهات البصرية، مثل الملصقات والدعاية وتحويلها إلى لوحات فنية، عن تصميمات تجذب الانتباه وتمنع التلوث البصري، تزامنا مع احتفالات العيد القومي.

سفاجا تحتفل بالعيد القومي للبحر الأحمر

كشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا في بيان صحفي بأن مبادرة رسم على أكشاك الكهرباء ونظافة الشوارع تأتي في ضوء احتفالات المحافظة بالعيد القومي، الذي يتزامن مع الذكرى 53 لمعركة شدوان بهدف إظهار المظهر الحضاري للشوارع والميادين وعمل لوحات فنية على أكشاك الكهرباء، وإزالة أي ملصقات وتشوهات بصرية عليها ضمن الجهود التي تتم لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة .