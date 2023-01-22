محافظة البحر الأحمر تحتفي بعدد «الوطن» في عيدها القومي

احتفت محافظة البحر الأحمر بالعدد الورقي لجريدة الوطن بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومي للبحر الأحمر، والذي يوافق 22 يناير تزامنا مع الذكرى 53 لمعركة شدوان والتي سطر فيها أهالي البحر الأحمر ملحمة تاريخية مع جنودنا البواسل وتحدي العدو و الصمود لمدة 36 ساعة متواصلة على أرض جزيرة شدوان في حرب الكرامة.

محافظة البحر الأحمر تحتفي بجريدة الوطن

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر العدد الورقي لجريدة الوطن، والذي جاء فيه احتفالات البحر الأحمر بالعيد القومي وقصة التحدي من الصمود في ملحمة شدوان التاريخية عام 197‪0 إلى الطفرة التنموية والسياحية التي شهدتها المحافظة في آخر 8 سنوات والتي بدأت من عام 201‪4 مع القيادة السياسية الحكيمة.

مشروعات قومية بالبحر الأحمر

وأشارت الوطن في عددها الورقي إلى الطفرة التي شهدتها محافظة البحر الأحمر واهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى بمدن المحافظة منها مشروعات خدمية وصرف صحي ورفع كفاءة وتطوير الطرق ومشروعات الحماية من اخطار السيول ومشروعات المساكن البديلة للعشوائيات، والقضاء على المساكن الداهمة الخطورة و مشروعات محطات مياه التحلية ومشروعات طاقة الرياح ومشروعات صحية ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات، ومشروعات تعليمية شملت التوسعة وبناء مدارس جديدة.

حوار محافظ البحر الأحمر لـ الوطن

و أجرت «الوطن» حوارا مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تزامنا مع مرور 53 عاما على معركة شدوان.

س : حدثنا عن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي؟

في بداية اللقاء قدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر التهنئة لشعب البحر الأحمر وأهالي مدينة الغردقة التي سطرت أحرف من نور في معركة الصمود، والتي استمرت 36 ساعة متواصلة تضامنا مع قواتنا المسلحة المصرية حتى دحر العدو الغاشم على أرض جزيرة شدوان الطاهرة.

قال محافظ البحر الأحمر في حواره لـ«الوطن»، إن احتفالات البحر الأحمر في عيدها القومي يبدأ بزيارة مدافن الشهداء و وضع اكليل من الزهور على النصب التذكارية و تكريم أبطال معركة شدوان من الأحياء، وتكريم أسر الشهداء من أهالي الغردقة واسرهم.

وأضاف أن برنامج الاحتفالات يشمل عدة فعاليات وافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بمدن المحافظة في ظل اهتمام الدولة بتنمية الصعيد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

س: ما حجم المشروعات القومية في محافظة البحر الأحمر؟

ج: أولت الدولة اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية في مدن البحر الأحمر، ضمن توجهات الدولة في تنمية الصعيد بقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث نفذت الدولة ما يقرب من 30 مشروعا بمدن البحر الأحمر خلال العام الماضي، بتكلفة 1,8مليار جنيه مصري شملت جميع مدن المحافظة بداية من رأس غارب شمالا إلى الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم حتى حلايب وشلاتين جنوبا.

س : ما هي حجم محافظة البحر الأحمر وكيف تراها ؟

ج: محافظة البحر الأحمر هي إحدى المحافظات الساحلية الحدودية وهي أطول محافظات الجمهورية تمتد لمسافة 108‪0 كيلو متر على طول ساحل البحر الأحمر وهي محافظة سياحية تعدينية وبيئية من الدرجة الأولى، وتضم عدة مدن هي رأس غارب شمالا وتمتلك ثلثي إنتاج مصر من البترول بالإضافة إلى أكبر مزرعة طاقة رياح في العالم.

وتأتي مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، والتي تشتهر بمدينة السحر والجمال وثاني افضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبى ومن افضل 10 وجهات سياحية حول العالم.

ثم مدينة سفاجا وتضم ميناء سفاجا البحري من أكبر مواني الحاويات في مصر و منفذ مصر الصادرات و الواردات للدول العربية واكبر ميناء لاستقبال وسفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

ثم مدينة القصير، وهي من أقدم مدن البحر الأحمر وتضم عددا من المعادن ومناجم الفوسفات والمنجنيز.

ثم مدينة مرسى علم السياحية والتي تحمل لقب مالديف مصر وتضم عدد من الشواطئ صنفت ضمن أفضل 10 شواطئ حول العالم، وبها حوالي 41 فندقا ومنتجع سياحي.

مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر وتضم عدد من المحميات الطبيعية النادرة مثل محمية جبل علبة، والتي توصف بجنة البحر الأحمر.

مدينة حلايب وهي أقصى جنوب البحر الأحمر ومنفذ بري بين مصر والسودان.

س: ما هي المشروعات التي تفتتح في العيد القومي للمحافظة؟

ج؛ افتتاح عدة مشروعات تنموية كبرى احتفالا بالعيد القومي للمحافظة كمشروعات خدمية وصرف صحي ورفع كفاءة وتطوير الطرق و مشروعات الحماية من أخطار السيول ومباني تعليمية و مماشي سياحية و تطوير الشواطئ العامة ومشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات.