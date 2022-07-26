انطلاق فعاليات العيد القومى للإسكندرية بموكب للزهور على طول الكورنيش

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالات العيد القومي الـ70 للإسكندرية، حيث تم تنظيم موكب كبير لعربات الزهور على طول طريق الكورنيش، بدءاً من المنتزه وحتى رأس التين، وضم الاحتفال جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تهنئة المحافظ بالعيد القومى للاسكندرية

وهنأ «الشريف» أهالي الإسكندرية بالعيد القومي للمحافظة، الذي يتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة، وقال إن العيد القرمي للإسكندرية يُعتبر من أهم المناسبات الخاصة بالإسكندرية عروس البحر المتوسط.

مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة كانت حريصة على إقامة عدد من الفعاليات لإسعاد وإبهاج أهالي الإسكندرية وزائريها، مشيراً إلى أن الفعاليات ستستمر على مدار عدة أيام، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح ان الاحتفال بالعيد القومى للإسكندرية يشمل انطلاق مواكب عربات الزهور، على طول الكورنيش، مع تقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض فنية وثقافية واستعراضية، وانطلاق قوافل لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، مع توزيع الهدايا على الأطفال والأهالي.

وشارك محافظ الإسكندرية الاحتفال وسط أهالي الإسكندرية، وذلك بعدة محطات على الكورنيش، شملت شاطئ ذوي الهمم بالمندرة، ومنطقة بئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية.

شكر المحافظ للجهات المشاركة في الاحتفال

وتواجد في الاحتفالات كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، وجاكلين عازر، نائب المحافظ، وجيهان مسعود، السكرتير العام المساعد، وجمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وأحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيدية.

وأعرب «الشريف» عن شكره لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم والتواجد في الاحتفال بالعيد القومي، مشيداً بجهودهم في تنظيم وإخراج الفعاليات بهذا الشكل المشرف، الذي يليق بالإسكندرية عروس البحر المتوسط.