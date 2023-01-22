محافظ البحر الأحمر: افتتاح مشروعات سكنية وبنية تحتية بـ1.8 مليار جنيه في احتفالات العيد القومي

أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم افتتاح 30 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه فى مدن المحافظة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، تزامناً مع مرور 53 عاماً على معركة شدوان.

وقال «حنفى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالمشروعات القومية فى مدن المحافظة ضمن توجّهات الدولة فى تنمية الصعيد، بقيادة عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر تشتهر بمدينة السحر والجمال، وهى ثانى أفضل وجهة سياحية فى الشرق الأوسط بعد دبى، ومن أفضل 10 وجهات سياحية حول العالم، طبقاً لموقع «تريب أدفايزر» الشهير، وتضم 171 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، وتستقبل آلاف السائحين حول العالم من مختلف الجنسيات الأجنبية.. وإلى نص الحوار:

كيف تحتفل محافظة البحر الأحمر بعيدها القومى؟

- بداية أقدم التهنئة لشعب البحر الأحمر وأهالى مدينة الغردقة الذين سطروا أحرفاً من نور فى معركة الصمود، التى استمرت 36 ساعة متواصلة، تضامناً مع قواتنا المسلحة المصرية حتى دحر العدو الغاشم على أرض جزيرة شدوان الطاهرة.

الاحتفال يبدأ بزيارة مدافن الشهداء ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارية وتكريم أبطال معركة شدوان من الأحياء، وتكريم أسر الشهداء من أهالى الغردقة وأسرهم، وبرنامج الاحتفالات يشمل عدة فعاليات وافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بمدن المحافظة، فى ظل اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، بناءً على توجيهات الرئيس السيسى.

ما حجم المشروعات القومية بالمحافظة؟

- أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالمشروعات القومية فى مدن المحافظة ضمن توجهات الدولة فى تنمية الصعيد بقيادة عبدالفتاح السيسى، حيث نفّذت الدولة 30 مشروعاً بمدن المحافظة خلال العام الماضى بتكلفة 1٫8 مليار جنيه شملت جميع مدن المحافظة، بداية من رأس غارب شمالاً، إلى الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، حتى حلايب وشلاتين جنوباً.

الغردقة من أفضل 10 وجهات سياحية حول العالم وتضم 171 فندقاً ومنتجعاً سياحياً.. ومرسى علم «مالديف» مصر

ما حجم محافظة البحر الأحمر؟ وكيف تراها؟

- محافظة البحر الأحمر إحدى المحافظات الساحلية الحدودية، وهى أطول محافظات الجمهورية، حيث تمتد لمسافة 1080 كم على ساحل البحر الأحمر، وهى محافظة سياحية تعدينية وبيئية من الدرجة الأولى وتضم عدة مدن، هى رأس غارب شمالاً، وتمتلك ثلثى إنتاج مصر من البترول، بالإضافة إلى أكبر مزرعة طاقة رياح فى العالم. وتشتهر مدينة الغردقة، عاصمة البحر الأحمر، بأنها مدينة السحر والجمال، وثانى أفضل وجهة سياحية فى الشرق الأوسط بعد دبى، ومن أفضل 10 وجهات سياحية حول العالم، طبقاً لموقع «تريب أدفايزر» الشهير، وتضم 171 فندقاً ومنتجعاً سياحياً وتستقبل آلاف السائحين حول العالم من مختلف الجنسيات الأجنبية.

أما مدينة سفاجا فتضم ميناء سفاجا البحرى من أكبر موانئ الحاويات فى مصر، ومنفذ مصر للصادرات والواردات إلى الدول العربية، وأكبر ميناء لاستقبال وسفر الحجاج إلى السعودية، ثم تأتى مدينة القصير، وهى من أقدم مدن البحر الأحمر، وتحتوى على عدد من المعادن ومناجم الفوسفات والمنجنيز ومدينة مرسى علم السياحية التى تحمل لقب «مالديف مصر»، وتضم عدداً من الشواطئ صُنّفت ضمن أفضل 10 شواطئ حول العالم، وبها نحو 41 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، إضافة إلى مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، وتضم عدداً من المحميات الطبيعية النادرة، مثل محمية جبل علبة، التى توصف بجنة البحر الأحمر ومدينة حلايب وهى أقصى جنوب البحر الأحمر ومنفذ برى بين مصر والسودان.

ما المشروعات التى يتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة؟

- سيتم افتتاح عدة مشروعات تنموية كبرى، احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، منها مشروعات خدمية وصرف صحى ورفع كفاءة وتطوير الطرق ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومبانٍ تعليمية ومماشى سياحية وتطوير الشواطئ العامة ومشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات.

ما المشروعات التى سيتم افتتاحها بمدينة الغردقة؟

- المشروعات التى يتم افتتاحها بمدينة الغردقة هى مدرسة زينب عوض الله الرسمية، وتوسعة مدرسة طه حسين، وافتتاح 10 عمارات، وافتتاح مبنى مديرية المالية، وافتتاح حلقة السمك ورفع كفاءة وتطوير طريق المطار.

وماذا عن مشروعات مدينة رأس غارب؟

- المشروعات التى تشهدها مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، التى يفتتحها المحافظ فى العيد القومى تستهدف الحماية من أخطار السيول بقناة صناعية وحاجز توجيه وافتتاح 2 بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلف كل بحيرة وتطوير ورفع كفاءة شاطئ ومصيف المدينة، وافتتاح مبنى ملحق بالإدارة التعليمية وافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب، ورفع كفاءة طريق رأس غارب الزعفرانة بطول 50 كيلومتراً، ورفع كفاءة ورصف محطة تحصيل الزعفرانة ورفع كفاءة طريق الغردقة رأس غارب.

وماذا عن مشروعات سفاجا والقصير؟

- تشهد مدينة سفاجا افتتاح قاعة مؤتمرات كبرى بالوحدة المحلية وافتتاح الممشى السياحى بطول 8 كيلومترات وافتتاح الجمعية التعاونية للسلع التموينية وافتتاح مجمع المعاهد الأزهرية الجديد، وتحظى مدينة القصير بعدد من المشروعات، هى افتتاح صرف صحى مدينة القصير، وافتتاح مبنى الحضانة النموذجية وافتتاح عمارات 1100، وفى جنوب البحر الأحمر تشهد مرسى علم رصف الطرق الداخلية بالمدينة ورفع كفاءة طريق مرسى علم إدفو بطول 60 كيلومتراً وتفقد الممشى السياحى.

مشروعات حلايب وشلاتين

فى مدينة شلاتين تم رفع كفاءة طريق برانيس شلاتين بطول 40 كيلومتراً، ورفع كفاءة طريق شلاتين أبورماد بطول 125 كيلومتراً، وافتتاح وحدتى حماطة وبرانيس الصحية. وفى أقصى جنوب البحر الأحمر سيتم افتتاح 500 وحدة إسكان ضمن مشروع تطوير العشوائيات وافتتاح مشروع رافع مياه حلايب بسعة تخزينية 5000م٣.