صديق حلمي بكر يطمئن الجمهور: «هيخرج من الرعاية المركزة بكرة»

تحسنت الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر بشكل كبير، وكشف عن هذا الأمر الدكتور نور، صديقه المقرب الذي يتواجد معه في المستشفى لمتابعة حالته الصحية من خلال تصريحات خاصة.

وكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر: «الحمدلله حالته الصحية النهاردة فى تحسن كبير الالتهاب اللي كان عنده بقى أحسن بكتير من الأول، ودا طبعا عمل تحسن في الكحة اللي كانت مأثرة على ضربات القلب».

الحالة الصحية لـ حلمي بكر

وتابع دكتور نور عن حالة حلمى بكر، قائلا: «احتمال كبير بعد تحسن حالته الصحية النهاردة، إنه يخرج من الرعاية المركزة بكرة، ويتنقل لغرفة عادية، والأطباء يتابعوا حالته الصحية من خلالها».

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة تسببت في نقله للمستشفى، وكان قد كشف عن هذا الأمر دكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقي العربية الأسبق من خلال صورة شاركها مع الجمهور له من داخل المستشفى عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.