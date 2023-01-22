تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. مستقرة

كشف الشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة قبل أيام، ودخل على أثرها المستشفى.

ونشر فوزي إبراهيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالموسيقار حلمي بكر، من داخل المسشتفى، مُعلقًا عليها: «مع حبيبي الموسيقار الكبير حلمي بكر اللي بيطمنكم على صحته وبيقول لكم إن حالته مستقرة الحمد لله بفضل دعواتكم».

وأضاف فوزي إبراهيم: «رجاء ماتبطلوش تدعوله بالشفاء لأن حبكم فارق في حالته النفسية جدًا، اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل ورجعه لبيته بألف سلامة».

تفاصيل الحالة الصحية لـ حلمي بكر

وكشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في وقت سابق، عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر في بيان لها، مؤكدة أنه يعاني من قصور في الكلى والكبد، والتهاب في الشعب الهوائية، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي المعالج له فضل احتجازه داخل العناية المركزة لتنظيم ضربات القلب وتجنب تعرضه لأي مضاعفات.