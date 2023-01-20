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حلمي بكر يدخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب:

ياسمين محمود
04:59 م | الجمعة 20 يناير 2023
حلمي بكر في المستشفى

حلمي بكر في المستشفى

أعلن الدكتور عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، تعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية ودخوله أحد المستشفيات.

ونشر عاطف إمام صورة من داخل المستشفى تجمعه بحلمي بكر وهو على سرير أحد المستشفيات، وجهاز الأكسجين في أنفه وإلى جواره الطبيب المعالج، وعلّق على الصورة قائلا: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكرا للأستاذ الدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».

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