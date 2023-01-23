رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: أغلب القوى الفاعلة تقبل دعوة مصر للحوار

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن أغلب القوى الفاعلة تقبل الدعوة المصرية لحوار سوداني سوداني، ومن يرفض لديه أجندة.

وأضاف «الجاكومي»، خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «عندما تقول القاهرة تعالوا، وأنا عليّ أن أيسر وأسهل لكم الإقامة والإعاشة والترتيبات، ونحدد إيه المتفقين فيه واللي مختلفين فيه، ومن يرفض هم من لديهم مصلحة ألا يتم الحوار».

الجاكومي: المسألة كلها في أين أنا من السلطة

وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية: «نتحاور مع الجميع صباحا ومساء، ولكن ليس لديهم شيئا يطرحوه، والمسألة كلها في أين أنا من السلطة».

وأكد: «نحن نتحدث عن قوى الثورة والانتقال، ولم نتحدث عمن سقطوا مع عمر البشير، ثم من يحددون من في قوى الثورة ومن ليس فيها، من أنت لتحدد هذه قوى ثورة وهذه ليست قوى ثورة، لدينا إعلان الحرية والتغيير وقعت فيه أكثر من 111 تنظيم، ودعنا نرجع لمنصة التأسيس، ومن وقعوا في إعلان الحرية والتغيير قبل سقوط التنظيم وآتي بهم كلهم».