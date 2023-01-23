رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يوجد إعلان سياسي يشكل سلطة انتقالية

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إنه لا يوجد إعلان سياسي يشكل سلطة انتقالية.

وأضاف «الجاكومي»، خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الطموحات الشخصية والكسب الشخصي هما السبب في الأزمات: «تحدثنا إذا كان المعتقل إبان البشير جمعنا كلنا، وفرقتنا السلطة بعد سقوط البشير، فالسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تجمعنا على مقاتلة البشير وإسقاطه ولماذا تفرقنا بعد أن سقط البشير».

الجاكومي: اجتمعنا لحماية الوطن

وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية: «اجتمعنا لحماية الوطن وليس من أجل تقاسم السلطة، ولكن الآن السلطة هي التي فرقتنا، المجموعة التي استأثرت بالسلطة عقب سقوط نظام الشير تريد أن تحافظ على ذات المكتسبات لذلك أنتجت الاتفاق الإطاري، والاتفاق به مادة لم يعي لها الجميع، وتتحدث عن المكونين لتفاصيل هياكل السلطة الانتقالية من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية والمحلية هم الموقعون على الإعلان السياسي وليس على الاتفاق الإطاري».