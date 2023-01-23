رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: أزمتنا تكمن في مجموعات صغيرة تتولى السلطة

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن الأزمة السودانية تكمن بمجموعات صغيرة تتولى السلطة، «عندما نتحدث عن تقديم مقترح الذهاب إلى القصر لإسقاط عمر البشير وليس إلى البرلمان لزيادة الأجور، كنت أنا أدعم هذا الاقتراح».

وأضاف «الجاكومي»، خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «المصيبة التي ألمت بالشعب السوداني هي في استحواذ مجموعات محددة وصغيرة على مفاصل السلطة، وعندما أراد العسكر العودة إلى منصة التأسيس عندما تحدث الرئيس البرهان في قرارات 25 أكتوبر، إلا أنه فشل في العودة إلى منصة التأسيس، لأنه لم يستطع أن يدعو كل قوى الثورة لتشكيل حكومة».

منذ عام وثلاثة أشهر دجون حكومة

وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية: «وظللنا لأكثر من عام وثلاثة أشهر دون حكومة في السودان، وذلك بفعل هذه القوى، ثم أتت آلية ثلاثية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول الإيكاد، وبدلا من أن يكونوا مسهلين لضرورة تلاقي قوى السودان على طاولة واحدة أصبحوا يقدمون روشتة وبرنامج يخص استمرار مجموعة محددة، وأن يتم إقصاء مجموعات أخرى».

الآلية الثلاثية لا تستطيع حل المشكلة السودانية

واستطرد: «هذه الآلية الثلاثية لا تستطيع أن تحل المشكلة السودانية، لذلك رأينا ودعونا للحوار السوداني السوداني».