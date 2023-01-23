رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: لدينا قوى وافدة تتلقى أوامر من الخارج

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن في السودان قوى وافدة تتلقى أوامر من الخارج.

وأضاف «الجاكومي»، خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أن هناك قوى وطنية وأخرى غير وطنية، ومصنوعة وغير مصنوعة، وقوى ذات جذور وتاريخ داخل الشعب السوداني، وقوى وافدة تتلقى أوامرها من الخارج».

الجاكومي: هناك قوى لا ترغب في وجودي في المشهد

وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية: «هناك قوى لا ترغب في وجودي في المشهد، لذلك جاء الاتفاق الإطاري بتنظيمات محددة، فالجبهة الثورية وككتلة ديمقراطية علاقتنا مع حميدتي ممتازة ومميزة، ولكي نكون شفافين فهم لا يقفون على مسافة واحدة من القوى السياسية، وهم يتحدثون في العلن بأنهم يقفون على مسافة واحدة لكنهم على أرض الواقع يدعمون قوى أخرى التي تأتمر بأوامر فولكر ونحن لا نأتمر بأوامر فولكر، وهذا هو الخلاف الآن».

الجاكومي: عندما دعونا لمبادرة سودانية سودانية لم يكن هذا من فراغ

واستطرد: «لذلك عندما دعونا لمبادرة سودانية سودانية لم يكن هذا من فراغ، لأن مهمة الميسر والمسهل الدولي أن يعمل على تلاقي كل هذه القوى، ونحن من المؤسسين لقوى الحرية والتغيير، ولا تستطيع أي قوة أن تتجاوزنا في صناعة الثورة، وذهبنا إلى جوبا لإنتاج سلام وتم الاستفراد بالمشهد السوداني من قبل قوى الحرية والتغيير، وعندما ذهبنا هناك مكثنا قرابة العامين لإنتاج الإعلان الدستوري الذي أنتج الوثيقة الدستورية».

وأكد: «المكاسب التي حصلت عليها هذه القوى هي من تقف الآن عقبة في وجه أن يلتقي كل أبناء الشعب السوداني إلا عبر هواهم».