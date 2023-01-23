رئيس الجبهة الثورية السودانية لقناة القاهرة الإخبارية: المواطن لا يهتم بمن يحكم بل بالسلع

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن المواطن لا يهتم بمن يحكم بل بتوفير السلع.

وأضاف «الجاكومي»، خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «إذا نزلت الشارع وسألت المواطن عن رئيس الوزراء أو وزير الصناعة لن يعرفه أحد، ولكن لو سألت أحدا عن كيلو اللبن أو كيلو السكر سيجيبك».

الجاكومي: : المواطن لا يهمه من يحكم

وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية: المواطن أيا كان لا يهمه من يحكم، أنا بلد منتج، وبلد به ثروات غير موجودة في كل دول الإقليم، ونعاني والموسم الزراعي ليس جيدا لأنه ليس هناك حكومة قادرة أو وزراء قادرون على الإنتاج الفعلي».

واستطرد: «لدينا 500 ألف طن قمح من العام الماضي لم تتدخل الدولة فيها لشرائها من الفلاح، وكان لابد عليها أن تتدخل لتشتريه من الفلاح حتى يزرع ضعف المساحة العام المقبل لتحقيق الأمن الاستراتيجي والأمن القوي وهو غياب للرؤى والتفكير».