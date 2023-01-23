عزة مصطفى عن تكريم أسر شهداء الشرطة: الداخلية كل يوم بتقدم تضحيات

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن حضور الرئيس السيسي اليوم لاحتفالية عيد الشرطة الـ71، حمل العديد من الرسائل، كما أنه هنأ رجال الشرطة احتفالا بعيدهم.

تكريم عدد كبير من شهداء الشرطة

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن احتفالية اليوم شهدت تكريم عدد كبير من شهداء الشرطة، موضحة أن الفيديو والأغنية التي تم عرضها خلال الاحتفالية تناولت قصص رجال الشرطة وتعامل أبنائهم مع الموقف، جعل أغلبية الحضور يزرفون الدموع.

وتابعت: «الشرطة قدمت العديد من رجالها دافعا عن الوطن، وكل يوم تقدم شهيدا، ورجال الداخلية قد المسؤولية، وآخر شهيد تم تكريمه اليوم في الاحتفالية عيد الشرطة الـ71، استشهد منذ قرابة شهر».

رحلة الدفاع عن الوطن

ووجهت عزة مصطفى، التحية لكل زوجة شهيد من رجال الشرطة، لافتة إلى أن مشهد أبناء الشرطة خلال التخرج يبعث برسائل طمأنينة بأن هؤلاء الأبناء سيكملون مسيرة آبائهم في رحلة الدفاع عن الوطن.

وأشارت، إلى أن المهام التي يقوم بها رجال الشرطة كبيرة، ولا يعلمون ماذا سيوجههم خلال القيام بهذه المهام، كما أن التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة كبيرة، والثمن الذي يدفعوه كبيرا جدا في رحلة الدفاع عن أرض هذا الوطن.