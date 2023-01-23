قناة DMC تستعرض عدد «الوطن» عن «مواجهة الشائعات» وذكرى عيد الشرطة

عرض قناة «DMC» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن انتشار الشائعات ومواجهتها، بعنوان «مواجهة الشائعات تحصين للأوطان وتوضيح للحقائق»، وآخر بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، بعنوان «عيد الشرطة الـ71.. رجال على العهد».

مقاومة الشائعات

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ مركز معلومات مجلس الوزراء حمل على عاتقه مهمة مقاومة الشائعات التي تحدث لحظة بلحظة في 2023، لافتا إلى أنّ عام 2022 الأعلى في انتشار الشائعات بنسبة 20%، بينما تراوحت النسب بين 7% إلى 18% و19%، وذلك منذ عام 2014 حتى .2021

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره مع الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أنّ تداول وانتشار الشائعات في عام 2022 كان حول المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مثل اتخاذ الشركات العالمية مجرى آأخر غير مجرى قناة السويس، وزيادة الأسعار، واختفاء السلع الغذائية من الأسواق، متابعا: «منع اصطحاب الأطفال إلى المساجد بقرار من وزارة الأوقاف، كانت أغرب شائعات 2022 على الإطلاق».

وأشار مدير تحرير جريدة الوطن، إلى أهمية وضروة التفكر في أي شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المساعدة في انتشارها، قائلًا: «يجب على المتلقي أن يتروّى ويفكر ويدقق ويتحرى صحة المنشور».