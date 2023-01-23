المقدم طارق عبدالوهاب خلال تكريمه في احتفالية الشرطة: لسه قلبي بينبض بحب مصر

خلال فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية الـ71، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة بأكاديمية الشرطة، كرمت الوزارة عددا من ضباط الشرطة كان من بينهم المقدم طارق عبدالوهاب الذي فقد ذراعيه بعد انفجار عبوة ناسفة في عملية إرهابية عام 2014.

يتلقي عمليات تأهيل

وفقد المقدم طارق عبدالوهاب ذراعيه أثناء تفكيك عبوات ناسفة زرعتها عناصر الجماعة الإرهابية، ورغم ذلك ما زال حتي وقتنا هذا يؤدي الخدمة نحو الوطن، ويتلقي عمليات تأهيل حتي وقتنا هذا.

قلبي لسه بينبض بحب بلدي

من أشهر كلمات المقدم طارق عبدالوهاب، تأكيده أنه مستعد لخدمة وطنه من جديد، «صحيح أنا فقدت إيدي لكني لم أفقد انتمائي لوطني، ولسه قلبي بينبض بحب بلدي ولسه لساني بيهتف تحيا مصر».

وخلال احتفالية عيد الشرطة اليوم، قال: إنه «لو اتطلب مني أقوم بواجبي وتحصلي الإصابات دي ألف مرة هقوم بواجبي فداء للوطن، وأتمنى لما أتعافى أرجع أخدم بلدي تاني، مصر أم الدنيا هتفضل أد الدنيا».

ترقية المقدم طارق عبد الوهاب إلى رتبة عقيد

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال احتفالية عيد الشرطة، على ترقية المقدم طارق عبد الوهاب إلى رتبة عقيد، مؤكدًا أن هذه الترقية تُعد أحد أشكال العرفان والتقدير والاحترام لما فعله تجاه الوطن، وكل الأبطال في الشرطة المصرية، والجيش».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته: «أقول للمصريين، من يعوض طارق عن إصابته، مصر بها الكثير من الأبطال مثل طارق، قدّموا أرواحهم وأجزاء من أجسادهم من أجل أمن وأمان مصر واستقرارها، وحمايتها من الأشرار».