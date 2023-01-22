عروض الذهب تنعش المبيعات في الأسواق.. «الربع جرام ببلاش»

تحت عنوان «إزاي تشتري ربع جرام ذهب ببلاش»، بدأت شركات تداول الذهب، الترويج لمبيعاتها بوسائل مختلفة، لدفع وتحفيز المبيعات في السوق المصرية.

إحدى أكبر الشركات المتخصصة في بيع السبائك والجنيهات الذهبية، أغرت عملائها الحاليين والمستقبلين بربع جرام ذهب مجاني عند شراء سبيكة 31 جراما «أوقية» مع اشتداد المنافسة مع شركات الذهب الأخرى داخل السوق لجذب العملاء، بعد موجة بيعية كبيرة للسبائك في السوق.

تقدم الشركات المتخصصة في تداول السبائك والجنيهات الذهبية، شهادات ملكية عند الشراء، و خاصية QR Code على الغلاف لتتبع تسلسل الملكية بما يضمن حق المالك في حالة الضياع أو السرقة، وتحظى أغلب مبيعات الشركات باعتماد دولي، ودمغ مصلحة الدمغة والموازين المصرية لسلامة ودقة وزن العيار، مع استرداد ما يقارب 50% كاش باك من مصاريف المصنعية عند معاودة بيع السبائك والجنيهات سواء داخل أو خارج مصر.

إقبال كبير على السبائك والجنيه الذهب

وقال لطفي محمد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية مرتفع مقارنة بالمشغولات الذهبية كحلي الزينة، بهدف التحوط والاستثمار وحفظ القيمة.

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد سجلت تراجعا عالميا لمستوى 1900 دولار أمريكي للأوقية، قبيل أيام من اجتماع الفيدرالي الأمريكي والرفع المرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية أول فبراير المقبل.