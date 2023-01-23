أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 يسجل 1526 جنيها

ارتفع سعر الذهب في البورصات العالمية، فوق مستوى 1930 دولارًا للأوقية مع بداية التداولات الصباحية، اليوم، مقابل استقرار نسبي في أسعاره على الصعيد المحلي، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم

ووفقا للشعبة، بلغ سعر أوقية الذهب اليوم 1930 دولارًا عالميًا، مقابل 1911 دولارا بنهاية تداولات بورصات الذهب العالمية يوم الخميس الماضي.

ووفقا للنشرة السعرية للشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، سجلت أعيرت الذهب المختلفة الأسعار الآتية:

- الأوقية: 1930 دولارا.

- الذهب عيار 18، بلغ سعر البيع 1.509 جنيهات، وسعر الشراء 1.526جنيها.

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1.173 جنيها، وبلغ سعر الشراء 1.187 جنيها.

- الذهب عيار 21 بلغ سعر البيع 1.760 جنيها، وسعر الشراء 1.780 جنيها.

- الذهب عيار 22 بلغ سعر البيع 1.844 جنيها وسعر الشراء 1.865 جنيها.

- الذهب عيار 24 بلغ سعر البيع 2.011 جنيها، وسعر الشراء 2.034 جنيها.

سعر الجنية الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محال الصاغة، 14.080 جنيها وبلغ سعر الشراء 14.240جنيها، أما سعر كيلو الذهب اليوم فقد بلغ 2.011.429 جنيها للبيع، في حين سجل في عمليات الشراء 2.034.286 جنيها.