استقرار سعر الذهب عيار 21 لليوم الثاني.. وارتفاع في قيمته عالميا

حافظ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في محلات الصاغة، على استقراره لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل 1780 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 2034 جنيها.

وبيع سعر الذهب عيار 18 اليوم بـ1526 جنيها، وسعر الذهب عيار 14 النحاسي بـ1187 جنيها، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بـ14240 جنيها، في حين جاءت الأوقية بسعر 63266 جنيها.

أسعار الذهب

وعالميا، ارتفع الذهب فوق مستوى 1930 دولارًا للأوقية اليوم، متجهًا نحو أقوى مستوياته في 9 أشهر وسط ضعف عام للدولار الأمريكي، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والتعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى تشديد نقدي أقل حدة في المستقبل.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنّ تحركات سعر الفائدة القادمة والتراجع المستمر المتوقع في التضخم، تركت السياسة النقدية «قريبة جدًا» من كونها «مقيدة بما فيه الكفاية»، مفضلا زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في فبراير.

البيانات الأمريكية

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مجموعة كبيرة من البيانات الأمريكية التي يمكن أن توجه توقعات أسعار الفائدة، بما في ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والدخل الشخصي وبيانات الإنفاق.