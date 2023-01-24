سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق المصرية.. الأحمر بـ78 جنيها والأبيض بـ75

ينصح الأطباء بتناول العديد من الأطعمة لفوائدها المتعددة، ومنها البيض الذي يعد مصدرا مهما للبروتين والكالسيوم في الجسم، لذا نعرض فيما يلي سعر طبق وكرتونة البيض لمن يريد الشراء.

ونوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض بأنواعه سواء الأبيض أو الأحمر في المزرعة والأسواق والمحال التجارية اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق وكرتونة البيض

- بلغ سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة في المزرعة اليوم نحو 80 جنيها.

- سجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، فيما يصل سعره للمستهلك 85 جنيها.

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المحلات التجارية اليوم بين 90 حتى 95 جنيها.

- بلغ سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة نحو 85 جنيها.

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة ، بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- فيما تراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق اليوم بين 120 و 130 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو البانية ليتراوح بين 120 و 130 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و 83 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الصدور بالعظم بين 83 و 86 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و 70 جنيهًا.