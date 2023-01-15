سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد في الأسواق المحلية

ينشغل الكثير من المستهلكين يهتم بمعرفة سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي سواء كان الأحمر أو الأبيض منه، نظرًا لفوائده المتعددة واستخدامه في الأنظمة الغذائية المختلفة وتحديدا المهتمين بالأنظمة التي تعتمد على البروتين.

في السطور التالية، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي نقدمها للقارئ، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023.

أسعار البيض في المزرعة اليوم

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم 15 يناير داخل المزرعة نحو 78 جنيها، ويبلغ سعر 85 جنيه للمستهلك، أما الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة فاستقر عند نحو 80 جنيها، وسجل طبق البيض الأبيض الذى يحتوي على 30 بيضة 76 جنيها.

سعر البيض في وزارة الزراعة

تراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة نحو 85 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة اليوم، بين 75 لـ80 جنيها.

البيض في المحلات التجارية

اليوم الأحد، تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في المحلات التجارية بين 90 حتى 95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر الصدور بالعظم بين 83 و86 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

تراوح سعر البانيه بين 120 و130 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

سجل الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 120 و130 جنيها.