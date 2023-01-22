سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 22-1-2023 في الأسواق المصرية

يعد البيض من أهم مصادر الحصول على الكالسيوم، إذ ينصح الكثير من الأطباء بضرورة إدخاله في وجبات الأطفال حتى يستطيعوا الحصول على ما يحتاج إليه أجسادهم من بروتينات وكالسيوم، لذلك يهتم المواطنون بمتابعة أسعاره بشكل يومي.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه ويهتم به المواطنين بكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة والأسواق والمحلات التجارية اليوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق وكرتونة البيض

- وصل سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة في المزرعة إلى 80 جنيها.

- سجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها ، ويصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

- بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المحلات التجارية إلى قيمة تتراوح بين 90 حتى 95 جنيها.

- بلغ سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة نحو 85 جنيها.

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة ، بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الصدور بالعظم بين 83 و 86 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق اليوم بين 120 و 130 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو البانية ليتراوح بين 120 و 130 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- تراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.

- تراوح سعر اليوم بين 30 و 32 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و 70 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و 83 جنيهًا.