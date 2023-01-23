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قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف المستقبل

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:32 م | الإثنين 23 يناير 2023
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرض برنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الذكاء الاصطناعي يسيطر على 20% من وظائف المستقبل».

وجاء في التقرير: «بمهارات فائقة في كتابة القصائد والسيناريوهات وإجراء مقابلات العمل ومحاكاة غرف الدردشة، أثارت تشات جي بي تي، روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاقه نهاية العام الماضي، مخاوف البعض بشأن تأثيره على مستقبل سوق العمل، وذلك بعد أن توقع خبراء الذكاء الاصطناعي أن تحل التقنية الجديدة محل 20% من القوى العاملة في غضون 5 سنوات».

وأضاف: «شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت استثمرت 10 مليارات دولار في المشروع، وقالت إن التكنولوجيا ستغير طريقة تفاعل الناس مع أجهزة الكمبيوتر».

تأمين مكان في قائمة مختصرة لمقابلة عمل

وأكد: «وفي المملكة المتحدة تمكنت تشات جي بي تي من تأمين مكان في قائمة مختصرة لمقابلة عمل، وهي المرحلة التي يتمكن 20% فقط من الأشخاص من الوصول إليها، كما اعتمدت إحدى المنظمات تطبيق تشات جي بي تي للدفاع عن الأشخاص في المحكمة ضد غرامات السرعة».

الإنسان وامتلاك روبوت

وأوضح التقرير أن خبراء الذكاء الاصطناعي أكدوا أن الروبوتات ليست بالضرورة قادمة من أجل أن تحل محل البشر في وظائفهم؛ لكن الإنسان الذي يمتلك روبوت بهذه القدرات سيمثل علامة فارقة.

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