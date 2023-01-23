رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة القاهرة الإخبارية: اتهام 5 أشخاص في ألمانيا بالخيانة العظمى

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:30 م | الإثنين 23 يناير 2023
عربي مرزوق

عربي مرزوق

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية في برلين، إن التهمة التي وجهت إلى 5 أشخاص ألمان، ألقي القبض عليهم في أبريل الماضي، وهم 4 رجال وسيدة، هي الخيانة العظمى والتحضير لانقلاب في ألمانيا، وهم منتمون لجماعة مواطني الرايخ، وهي عملية بدأت منذ العام الماضي على مراحل متعددة، لضبط أشخاص كثر وليس فقط 5 أشخاص.

التهم الموجهة للأشخاص الخمسة

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية: «هذه المجموعة تحديدا حسب المدعي العام سوف يحاكمون في المحكمة الإقليمية العليا باتهامات الخيانة العظيمة والتحضير للانقلاب وخطف وزير الصحة، ومحاولة قتل مساعديه، وإقامة دولة جديدة، وهدم مؤسسات الدولة، وهي مجموعة إرهابية حسب المدعي العام الألماني».

مداهمات بعدة مناطق

وتابع: «العام الماضي كان هناك عدة مداهمات بدأت بالفعل بهذه المجموعة في شهر أبريل الماضي، وتم إلقاء القبض على هذه المجموعة في أبريل من العام الماضي، وهناك مجموعة أخرى تم إلقاء القبض عليها في ولاية بايرن، والمصادفة أن المجموعة التي ألقي القبض عليها في مجموعة بايرن أكتوبر الماضي منتمون إلى مواطني الرايخ، وهم 16 شخصا يعملون في الحكومة الألمانية، ومنهم 6 أشخاص يعملون في الشرطة الألمانية، 3 أشخاص منهم التهمة مثبتة عليهم بالدليل، وهناك 13 شخصا يتم التحقيق معهم الآن».

اقرأ المزيد:

رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يوجد إعلان سياسي يشكل سلطة انتقالية

رئيس الجبهة الثورية السودانية لقناة القاهرة الإخبارية: علاقاتنا بمصر أزلية

رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: أغلب القوى الفاعلة تقبل دعوة مصر للحوار

رئيس الجبهة الثورية السودانية لقناة القاهرة الإخبارية: المواطن لا يهتم بمن يحكم بل بالسلع
بقلم محمد أسامة رمضان