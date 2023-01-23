قناة القاهرة الإخبارية: اتهام 5 أشخاص في ألمانيا بالخيانة العظمى

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية في برلين، إن التهمة التي وجهت إلى 5 أشخاص ألمان، ألقي القبض عليهم في أبريل الماضي، وهم 4 رجال وسيدة، هي الخيانة العظمى والتحضير لانقلاب في ألمانيا، وهم منتمون لجماعة مواطني الرايخ، وهي عملية بدأت منذ العام الماضي على مراحل متعددة، لضبط أشخاص كثر وليس فقط 5 أشخاص.

التهم الموجهة للأشخاص الخمسة

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية: «هذه المجموعة تحديدا حسب المدعي العام سوف يحاكمون في المحكمة الإقليمية العليا باتهامات الخيانة العظيمة والتحضير للانقلاب وخطف وزير الصحة، ومحاولة قتل مساعديه، وإقامة دولة جديدة، وهدم مؤسسات الدولة، وهي مجموعة إرهابية حسب المدعي العام الألماني».

مداهمات بعدة مناطق

وتابع: «العام الماضي كان هناك عدة مداهمات بدأت بالفعل بهذه المجموعة في شهر أبريل الماضي، وتم إلقاء القبض على هذه المجموعة في أبريل من العام الماضي، وهناك مجموعة أخرى تم إلقاء القبض عليها في ولاية بايرن، والمصادفة أن المجموعة التي ألقي القبض عليها في مجموعة بايرن أكتوبر الماضي منتمون إلى مواطني الرايخ، وهم 16 شخصا يعملون في الحكومة الألمانية، ومنهم 6 أشخاص يعملون في الشرطة الألمانية، 3 أشخاص منهم التهمة مثبتة عليهم بالدليل، وهناك 13 شخصا يتم التحقيق معهم الآن».