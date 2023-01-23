رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إستونيا تطرد السفير الروسي

كتب:

عمرو حسني
09:23 م | الإثنين 23 يناير 2023
علم إستونيا

علم إستونيا

كشفت إستونيا عن طرد السفير الروسي في عاصمتها تالين، مساء اليوم الإثنين ردا على إعلان روسيا مطالبة السفير الإستوني مغادرة موسكو.

وخرج وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو، بحسب  إذاعة إستونيا قائلا: «لن تتخلى إستونيا عن مبدأ المعاملة بالمثل وإن هذا يعني أنه سيتعين أيضا على السفير الروسي في تالين مغادرة إستونيا بحلول 7 فبراير المقبل».

بيان روسيا 

وكانت روسيا أصدرت بيانا اليوم توضح فيه أن سفير إستونيا يجب أن يغاد البلاد قبل 7 فبراير المقبل في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية إذ تقف إستونيا بجانب أوكرانيا ضد روسيا.

اقرأ المزيد:

روسيا تطرد سفير إستونيا وتقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي

إستونيا تعد مقترحا بحزمة ثامنة من العقوبات على روسيا

إستونيا تعلن بدء انتشار قوات الناتو في شرق أوروبا: لن ننتظر سنة كاملة

وزير دفاع إستونيا: ننتظر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
بقلم عمرو حسني