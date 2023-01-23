إستونيا تطرد السفير الروسي

كشفت إستونيا عن طرد السفير الروسي في عاصمتها تالين، مساء اليوم الإثنين ردا على إعلان روسيا مطالبة السفير الإستوني مغادرة موسكو.

وخرج وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو، بحسب إذاعة إستونيا قائلا: «لن تتخلى إستونيا عن مبدأ المعاملة بالمثل وإن هذا يعني أنه سيتعين أيضا على السفير الروسي في تالين مغادرة إستونيا بحلول 7 فبراير المقبل».

بيان روسيا

وكانت روسيا أصدرت بيانا اليوم توضح فيه أن سفير إستونيا يجب أن يغاد البلاد قبل 7 فبراير المقبل في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية إذ تقف إستونيا بجانب أوكرانيا ضد روسيا.