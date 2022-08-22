إستونيا تعد مقترحا بحزمة ثامنة من العقوبات على روسيا

أعلنت دولة إستونيا، أنّها تعد مقترحا لحزمة من العقوبات الأوروبية الثامنة على روسيا، يشمل فرض حظر على استيراد الطاقة، بحسب ما نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

حزمة سابعة من العقوبات على روسيا

وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على روسيا، وصلت إلى الحزمة السابعة حتى الآن، على خلفية الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا، وكان من أبرز العقوبات إخراج روسيا من نظام التحويلات المالية الدولية «سويفت»، وكذلك تعليق الخطوط الجوية الروسية في دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أموال وأصول تابعة للحكومة الروسية.

سداد مستحقات الغاز الروسي بالروبل

ولم تقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام العقوبات، حيث رصدت عقوبات مماثلة، كان أبرزها سداد دول الاتحاد الأوروبي، المستحقات المالية للنفط الروسي باستخدام العملة المحلية الروسية «الروبل».