إستونيا تعلن بدء انتشار قوات الناتو في شرق أوروبا: لن ننتظر سنة كاملة

قالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، قبل قليل، إن قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» بدأ نشر قواته، وباشر العمل فور تنفيذ القرار السياسي لتعزيز الجناح الشرقي بزيادة عدد جنوده إلى 300 ألف جندي، والمتفق عليه في القمة المنعقدة في العاصمة الأسبانية مدريد.

حلف الناتو يبدأ نشر وتعزيز قواته على الجناح الشرقي

وأكدت «كالاس»، قبل بدء محادثات اليوم الثاني لقمة الناتو في مدريد، أن الحلف اتخذ عدة قرارات سياسية على أعلى مستوى، والآن ينتقل قادة الحلف إلى قادة القوات المسلحة، وذلك لوضع الخطوط العريضة لكيفية تنفيذ كافة القرارات في الممارسة العملية، قائلة: «الالتزامات حاسمة للغاية، هذه الخطط ليست فقط على الورق، ولكن في الواقع، نحن على يقين تام أن هذه الخطط ستنفذ، وسنمضي خطوة بخطوة، ولن ننتظر سنة كاملة لهذا، ولكن غدا سنبدأ في تنفيذ هذه الخطط».

يذكر أن، قادة حلف الناتو، قد وافقوا أول أمس الثلاثاء، على زيادة قوات الحلف في دول الشرق بحلول عام 2023، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلن الناتو أنه يخطط لزيادة عدد قواته إلى أكثر من 300 ألف جدى على الجانب الشرقي، بالإضافة إلى إنشاء وتصنيع أسلحة ومعدات تمركز مسبق ومستودعات الذخيرة في المنطقة، كما أن الحلف تعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

تعزيز وجود القوات الأمريكية فى الشرق

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء المقر الدائم للجيش الأمريكي في أوروبا وبالتحديد في بولندا، مضيفا أن بلاده وحلف الناتو يعتزمان تعزيز قواتهما على طول الجناح الشرقي بأكمله، بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة ضمان نشر لواء إضافي في رومانيا على أساس التناوب مع عدة آلاف من الأفراد العسكريين، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.