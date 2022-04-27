وزير دفاع إستونيا: ننتظر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

قال كالي لانيت وزير دفاع إستونيا، إن بلاده ترحب بكل سرور بدخول السويد وفنلندا إلى الناتو لتعزيز جناحها الشرقي، وسط تقارير عن أن جيرانها يخططون للانضمام إلى التحالف الأمني، وأضاف لشبكة سي إن إن: «أنتظر انضمامهم إلى الناتو؛ فهذا يجعل أوروبا وأمنها أكثر قوة».

وتابع خلال زيارته لبولندا لرؤية القوات الإستونية المتمركزة هناك: «ترحب إستونيا بالسويد وفنلندا في مجموعتها، حلفاؤنا في الناتو، دعنا نقول، الجزء الشرقي من الناتو».

كما دعا لانيت إلى إرسال المزيد من قوات الناتو والمعدات العسكرية إلى دول البلطيق في مواجهة النظام الأمني الذي تغير تمامًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

السويد وفنلندا تنويان تقديم طلبات عضوية متزامنة

يذكر أن وسائل إعلامية ذكرت أن السويد وفنلندا تنويان تقديم طلبات عضوية متزامنة إلى تحالف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت مبكر من منتصف الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة ليتالهيتي الفنلندية اليومية، أن السويد اقترحت على البلدين إبداء استعدادهما للانضمام في نفس اليوم، كما نقلت صحيفة اكسبريسن السويدية عن مصادر حكومية تأكيدها النبأ.

وقال رئيسا وزراء البلدين هذا الشهر إنهما يناقشان المسألة، قائلين إن الغزو الروسي لأوكرانيا غير المشهد الأمني ​​بأكمله في أوروبا، وشكل بشكل كبير العقليات في منطقة الشمال.

السويد يجب أن تكون مستعدة لجميع أنواع الأعمال من روسيا

وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، إن دولتها التي تشترك في حدود 1300 كيلومتر مع روسيا، تقرر ما إذا كانت تقدم طلبًا للانضمام إلى التحالف سريعًا جدًا في أسابيع وليس شهور، على الرغم من خطر إثارة غضب موسكو، وقالت نظيرتها السويدية ماجدالينا أندرسون، إن السويد يجب أن تكون مستعدة لجميع أنواع الأعمال من روسيا وأن كل شيء قد تغير عندما هاجمت موسكو أوكرانيا.

وحذرت روسيا مرارا كلا البلدين من هذه الخطوة.